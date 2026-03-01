MN24 Infortunio Bartesaghi, stop all’89’ di Cremonese Milan: i primi aggiornamenti sulle condizioni

Infortunio Bartesaghi – Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni del terzino classe 2005

All’89’ l’episodio che ha svoltato la partita del Milan a Cremona, Bartesaghi accelera sulla sinistra per provare a mettere in mezzo sull’imbucata di Rabiot. Il suo cross è rimpallato dal difensore e conquista corner.

Su questa azione però il terzino azzurro è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Al suo posto entra Estupinan che sull’angolo seguente serve a Modric la palla che poi sarà riversata in area di rigore per il gol di Pavlovic. Una svolta dunque positiva, ma ora la domanda è: come sta Davide Bartesaghi?

Infortunio Bartesaghi: i primi aggiornamenti

Bartesaghi avrebbe riportato un risentimento al flessore della coscia destra. Novità più chiare arriveranno nei prossimi giorni e si capirà se potrà recuperare per Milan-Inter.

LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO CREMONESE-MILAN