Infortunio Bartesaghi, il difensore in dubbio per il derby contro l’Inter: ecco le sue condizioni

Infortunio Bartesaghi, in dubbio la presenza del giovane difensore per il derby di campionato: ecco le ultime sulle sue condizioni

Il Milan è tornato a casa dalla trasferta di Cremona con tre punti preziosissimi in tasca, ma anche con una nota dolente che agita il sonno di Massimiliano Allegri. Poco prima che la rete di Pavlovic sbloccasse l’incontro, Davide Bartesaghi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il giovane difensore ha abbandonato il campo a causa di un risentimento al flessore della coscia destra, un infortunio che accende il semaforo rosso in vista della stracittadina dell’8 marzo. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni verranno valutate con estrema attenzione nelle prossime ore.

Il tempismo dell’infortunio è pessimo, considerando l’importanza della gara di domenica contro l’Inter di Cristian Chivu. Bartesaghi, che stava trovando spazio e continuità nelle rotazioni di Allegri, è ora ufficialmente in dubbio per la sfida di San Siro. Gli esami strumentali a cui il calciatore si sottoporrà tra oggi e domani saranno decisivi per capire se si tratti di un semplice affaticamento o di una lesione più profonda.

Infortunio Bartesaghi, allarme difesa: le opzioni di Allegri per domenica

Lo staff medico rossonero farà di tutto per recuperare il ragazzo, ma la prudenza è d’obbligo: «Il giovane esterno sinistro è ovviamente in dubbio per la gara di domenica contro l’Inter», sottolinea la rosea. Se Bartesaghi non dovesse farcela, Allegri dovrà ridisegnare la corsia mancina, magari accelerando il rientro di altri titolari o adattando un centrale per arginare le incursioni nerazzurre. Per un Milan che insegue il sogno scudetto a -10 dai cugini, perdere pezzi pregiati in difesa proprio ora potrebbe essere un handicap pesante: «Gli esami diranno di più sull’entità del suo infortunio».