Connect with us

News

Infortunio Bartesaghi, il difensore in dubbio per il derby contro l’Inter: ecco le sue condizioni

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

46 minuti ago

on

By

Bartesaghi

Infortunio Bartesaghi, in dubbio la presenza del giovane difensore per il derby di campionato: ecco le ultime sulle sue condizioni

Il Milan è tornato a casa dalla trasferta di Cremona con tre punti preziosissimi in tasca, ma anche con una nota dolente che agita il sonno di Massimiliano Allegri. Poco prima che la rete di Pavlovic sbloccasse l’incontro, Davide Bartesaghi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il giovane difensore ha abbandonato il campo a causa di un risentimento al flessore della coscia destra, un infortunio che accende il semaforo rosso in vista della stracittadina dell’8 marzo. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni verranno valutate con estrema attenzione nelle prossime ore.

Il tempismo dell’infortunio è pessimo, considerando l’importanza della gara di domenica contro l’Inter di Cristian Chivu. Bartesaghi, che stava trovando spazio e continuità nelle rotazioni di Allegri, è ora ufficialmente in dubbio per la sfida di San Siro. Gli esami strumentali a cui il calciatore si sottoporrà tra oggi e domani saranno decisivi per capire se si tratti di un semplice affaticamento o di una lesione più profonda.

Infortunio Bartesaghi, allarme difesa: le opzioni di Allegri per domenica

Lo staff medico rossonero farà di tutto per recuperare il ragazzo, ma la prudenza è d’obbligo: «Il giovane esterno sinistro è ovviamente in dubbio per la gara di domenica contro l’Inter», sottolinea la rosea. Se Bartesaghi non dovesse farcela, Allegri dovrà ridisegnare la corsia mancina, magari accelerando il rientro di altri titolari o adattando un centrale per arginare le incursioni nerazzurre. Per un Milan che insegue il sogno scudetto a -10 dai cugini, perdere pezzi pregiati in difesa proprio ora potrebbe essere un handicap pesante: «Gli esami diranno di più sull’entità del suo infortunio».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 minuti ago

Calciomercato Milan LIVE: De Winter convince tutti. L’affare André diventa un caso

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×