Infortunio Agudelo: il calciatore dello Spezia salterà la sfida con il Milan

Tegola in casa Spezia: Kevin Agudelo è costretto a 40 giorni di stop per infortunio. Salta, tra le altre, la sfida del Picco contro il Milan

Tegola in casa Spezia, che perde Kevin Agudelo per circa 40 giorni per infortunio. L’ala colombiana ha infatti subito la frattura sottocorticale del quinto metatarso del piede destro.

Il calciatore salterà dunque sicuramente la sfida contro il Milan in programma domenica 25 settembre alle ore 15.00 allo stadio Picco.