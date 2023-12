Infortuni Milan, i numeri disastrosi: 29 problemi fisici e ben 89 partite saltate. L’analisi sui tanti stop dei rossoneri

Numeri disastrosi quelli legati agli infortuni del Milan.

Come riportato da SkySport24, ben 29 i problemi fisici nel 2023 e il 70% sono stati di origine muscolare. Ben 89 partite saltate: 62 saltate per lesioni, 13 per affaticamenti, 13 per traumi e una per infiammazione.