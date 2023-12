Infortunati Milan: il punto verso la trasferta di Bergamo di sabato pomeriggio. Pioli confida in un recupero

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan in vista della delicata trasferta di sabato contro l’Atalanta.

In particolare, Leao dovrebbe tornare finalmente tra i convocati dopo il problema riscontrato a Lecce: insieme a Giroud (che ha finito di scontare le due giornate di squalifica), Pioli dovrebbe ritrovare un reparto al completo.