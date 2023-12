Infortunati Milan, numeri horror: con Pobega e Okafor il conto sale a 29! Le ultime dopo la sfida contro il Monza

Numeri horror in casa Milan per quanto riguarda la situazione infortuni e il dato preoccupante che questo numero continua a salire di match in match.

Con gli infortuni di Okafor e Pobega durante il match di oggi contro il Monza, il numero degli infortunati in casa rossonera è salito 29.