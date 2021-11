Infortunati Milan: Messias sta meglio. Le ultime sul brasiliano

Junior Messias è già tornato in gruppo da due giorni e lavora per tornare a disposizione di Stefano Pioli. Ecco il punto della situazione

Tante buone notizie per Stefano Pioli durante la pausa delle nazionali. Il tecnico infatti, oltre a Rebic, recuperà anche Messias. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è in gruppo da un paio ed è pronto per Firenze.

Un recupero importante per il Milan e per il giocatore, che fino ad ora ha giocato solo un quarto d’ora a Bergamo. Adesso, la lesione muscolare è smaltita. Messias è pronto a conquistare il diavolo.