Infortunati Milan, Conceicao incrocia le dita! Può saltare la finale di Coppa Italia? Gli aggiornamenti

Infortunati Milan, Sergio Conceicao incrocia le dita per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham in vista della finale di Coppa Italia

Il Milan sta affrontando un momento di incertezza riguardo alle condizioni fisiche di Tammy Abraham, l’attaccante inglese che ha subito un affaticamento al retto femorale della coscia destra. Questo infortunio potrebbe compromettere la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia contro il Bologna il 14 maggio.

Abraham non sarà disponibile per la partita contro il Genoa a causa dell’infortunio muscolare. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime 24 ore per determinare la gravità dell’infortunio. La finale di Coppa Italia contro il Bologna è un obiettivo importante per il Milan, che vuole concludere la stagione con un trofeo e garantirsi la qualificazione alle competizioni europee. Lo riporta calciomercato.com.