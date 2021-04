Infantino: «Super League? Ecco il pensiero della FIFA»

Congresso Uefa, cominciata l’assemblea a Montreux. Presente il presidente Ceferin e Infantino. Si parla anche di Superleague

Parla il presidente della FIFA Gianni Infantino, ecco le sue parole sulla Super League:

«La Fifa è fortemente contraria alla Superlega. La nostra organizzazione si fonda sui valori dello sport. Pieno supporto alla UefaIl mio compito è di proteggere i club, le Nazionali, i campionati nazionali… Dobbiamo proteggere queste cose. E se alcuni club eletti vanno via, devono prendersi le conseguenze delle loro scelte. Sono responsabili delle loro scelte. Concretamente, questo significa che o sei dentro, o se fuori. Non esiste metà e metà. Questo è assolutamente chiaro. Uefa e Fifa sono organizzazioni democratiche e tutti possono parlare, portare idee. Vogliamo però il rispetto delle istituzioni, della storia, della passione di molte persone intorno al mondo. La pandemia ha assorbito tutti, ma dobbiamo continuare a seguire la nostra strada. Il calcio è speranza ed è nostra responsabilità rendere questa speranza reale, ma sempre agendo con rispetto, solidarietà e interesse per i vari livelli».