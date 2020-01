Incontro tra Milan, Inter e il comune di Milano per San Siro: Il comunicato

Oggi c’è stato un nuovo incontro con l’amministrazione comunale di Milano per la questione San Siro con Inter e Milan

Incontro oggi tra i due club di Milano, Milan e inter e l’amministrazione comunale di Milano per la questione stadio. Alle 13.20 è stato rilasciato il comunicato in cui si legge che i due club hanno presentato due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione del Meazza. Questo il comunicato:

AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, nel contesto della realizzazione di un nuovo Stadio per Milano a San Siro. Tali ipotesi, in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’ anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza. I Club proseguiranno nell’ approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune.