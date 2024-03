Inchiesta Milan, la Procura fa luce su un documento: cosa risulta sulla proprietà di RedBird di Gerry Cardinale e le percentuali

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull’inchiesta della Procura di Milano sul Milan, incentrata sulla cessione della società dal Fondo Elliott a RedBird. Il Soler 24 Ore sottolinea come, a finire sotto la lente d’osservazione della procura, sarebbe in particolare un documento denominato: «AC Milan Investor Presentation», il quale a pagina 52 spiegherebbe «come RedBird, con l’ingresso di un nuovo investitore, scenderebbe dall’attuale 99,9% al 58,2% del club, mentre il nuovo soggetto entrerebbe con il 41,7% tramite il riacquisto per 487,5 milioni dell’80% del citato `vendor loan´ – cioè il finanziamento che la stessa Elliott aveva concesso a suo tempo a Redbird per rilevare il club».

Poi aggiunge: «In conclusione l’analisi del documento sembrerebbe confermare che il ´vendor loan’ sottoscritto tra Redbird e Elliott garantisca a quest’ultimo fondo d’investimento la proprietà di parte della società».