In arrivo il derby tra Milan e Inter per un obiettivo di mercato rossonero

A luglio avrà inizio il calciomercato estivo e il Milan rischia di vedere la pista verso Jovic ostacolata dall’arrivo dell’Inter sul serbo

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l’Inter vorrebbe rinforzarsi ulteriormente in attacco dal momento che Sanchez dovrebbe tornare a Manchester e Icardi restare al Psg. Per questi motivi gli occhi neroazzurri sono sull’obiettivo del Milan Jovic.

Ad oggi i rossoneri appaiono in vantaggio rispetto ai cugini per via sia dei buoni rapporti con il Real Madrid che per il maggior tempo passato a parlare con l’agente di Jovic contando anche che è lo stesso di Rebic.