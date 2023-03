Improta: «Il Milan è in difficoltà, ecco la prova che lo dimostra». Le parole dell’ex calciatore del Napoli in vista della sfida di Serie A

Ai microfoni di Marte Sport Live, programma di Radio Marte, l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, ha parlato di Napoli-Milan. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Napoli-Milan? Il Milan è in affanno, come gli ultimi risultati stanno dimostrando, in involuzione, e quindi parte sfavorito; a differenza del Napoli che sembra in continua crescita. La prova? Nel match contro l’Udinese Pioli ha dovuto schierare Ibrahimovic: nulla togliere al calciatore, ma ha oltre 40 anni»