Impallomeni fa chiarezza sulla situazione in casa Milan: «Troppi gli infortuni muscolari. Pioli…». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Troppi gli infortuni muscolari. E non ti permettono di creare equilibri. Peccato, ora l’impresa è quasi impossibile. Il rigore di Mbappé alla fine ha complicato le cose. C’è una costante infortuni che è il grande nodo da sciogliere. Questo è l’aspetto da approfondire e il danno economico è clamoroso. Non hai i giocatori top nel momento cruciale. Lo scorso anno situazione simile ma Pioli resse la baracca, stavolta no. Questo Milan conosce solo una fase, l’attacco. Ci arrivi in una crisi per vari motivi. Pioli è stato molto abile nel trovare una sintesi dopo i tanti acquisti, ora noto invece un Milan che ha invertito il processo di sviluppo. E’ in difficoltà ma gli infortuni fanno la differenza. Pioli è entrato in crisi perché non ha i giocatori. In questo momento io andrei avanti con lui, non appoggio la soluzione Abate-Ibrahimovic. Il Milan è una cosa importante, mi sembra ci sia una vocazione troppo offensiva»