Impallomeni analizza il Milan: «Non c’è una crisi tecnica clamorosa, ma…». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole del giornalista ed ex calciatore:

«Non so dire. Il problema è di salute, non tattico. Ci sono troppi infortuni ed è un danno clamoroso, il Milan ora va sempre 100 all’ora ed è difficile gestire la situazione. Ha buttato punti per strada in maniera clamorosa e poteva avere una classifica diversa. Non c’è una crisi tecnica clamorosa, c’è discontinuità nella partita ma figlia di questa situazione fisica»