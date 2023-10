Impallomeni torna su Genoa-Milan: «Gara intensa rovinata da quell’episodio» ha detto ai microfoni di TMW Radio

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle polemiche di Genoa-Milan. Le sue parole.

IMPALLOMENI – «Condivisibile la rabbia del Genoa, è stata una partita intensa, rovinata da quell’episodio. Pulisic la stoppa col braccio ed era un gol da annullare. Poi a me colpisce il naufragio interno del Napoli. Altri che si lamentano, stavolta Politano. E poi di nuovo Garcia che tira fuori Osimhen. Poi l’Inter, che non ha un piano B quando viene ripresa. Si inceppa sempre qualcosa. Si era visto col Sassuolo, si conferma anche col Bologna. Un punto in due partite interne lascia a desiderare. Siamo solo all’inizio ma è un campanello»