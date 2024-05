Impallomeni: «Positiva l’esperienza di Pioli. Futuro? Ho questo grande dubbio sul Milan». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Impallomeni ha parato così di Pioli e della sua stagione alla guida del Milan. Le sue dichiarazioni.

BONANNI – «L’esperienza di Pioli la definisco molto positiva. Fino all’arrivo di Pioli, il Milan stazionava attorno alla sesta posizione, ci sono stati dei tentativi di migliorare poi durante la pandemia è nato questo Milan convincente. I cicli finiscono, ora si cambia pagina perché non c’era margine per fare di più. Non ho capito però ancora la mission di questa società, ci sono diverse teste che decidono e non si capisce dove si va. Si parla di Fonseca, ma è come Pioli, non c’è una vera sterzata. Poteva rimanere Pioli a questo punto. Dal punto di vista tecnico poi pioli è poco criticabile. Ha vinto da outsider lo Scudetto e in realtà non sappiamo se ha attitudini di questo livello alto. Non so ora dove andrà, ma perché non è stato cercato dalla Juve? La verità forse sta nel mezzo. La domanda quindi è: è un top allenatore?»