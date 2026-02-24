Impallomeni sancisce la fine del sogno Scudetto: «Differenza abissale tra Inter e Milan. Allegri deve guardarsi alle spalle…»

Impallomeni, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così della lotta Scudetto e dei momenti che vivono Inter e Milan

Il campionato sta delineando gerarchie sempre più marcate, con il Milan che sembra aver perso definitivamente il treno per il titolo. Secondo l’analisi di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio, la recente sconfitta contro il Parma ha sancito la fine delle speranze tricolori per la squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante il vantaggio di avere «una partita a settimana», i rossoneri continuano a faticare nel trovare continuità, rendendo il sogno della seconda stella un obiettivo ormai sfumato.

La distanza con i cugini nerazzurri appare incolmabile, non solo in termini di punti ma anche di solidità mentale e di gioco. L’Inter di Cristian Chivu sta dimostrando una superiorità schiacciante: «L’Inter ha impresso una marcia incredibile, la differenza è abissale con il Milan». Questo divario tecnico e atletico pone i nerazzurri come favoriti assoluti, lasciando ad Allegri l’obbligo di guardarsi alle spalle per difendere il piazzamento nell’Europa che conta.

Impallomeni, Atalanta e Como: le nuove minacce per l’Europa

Il focus della stagione rossonera deve ora spostarsi obbligatoriamente sulla corsa Champions, dove la concorrenza è più agguerrita che mai. Non ci sono più solo le “grandi” storiche a contendere i posti d’élite, ma realtà emergenti e solide realtà provinciali che stanno scalando la classifica con merito. «Atalanta e Como vanno considerate» ha avvertito Impallomeni, sottolineando come queste squadre siano ormai mine vaganti pericolosissime per il Milan.

In un torneo dove squadre come la Roma difficilmente «tradiscono» le aspettative nelle fasi cruciali, il margine di errore per Allegri si è ridotto al minimo. Il rischio di restare fuori dalle prime quattro posizioni è concreto se non ci sarà un’immediata inversione di tendenza. Il Milan deve ritrovare la bussola per evitare che una stagione nata con grandi ambizioni si trasformi in un fallimento sportivo, mentre l’Inter di Chivu continua a correre indisturbata verso la gloria.