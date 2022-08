Impallomeni: «Il Milan è una squadra agile e profonda»

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato del Milan e del calciomercato: le sue dichiarazioni a TMW

«Allegri? Almeno 4 giocatori forti. La cosa è seria, la Juve per poter pensare di dominate ha bisogno di due difensori forti, un esterno sinistro e un centrale, poi un centrocampista centrale oltre Paredes e un centravanti. Inzaghi che non vendano nessuno. E deve inventarsi qualcosa per sostituire Perisic. E’ la favorita, ma se dovessero partire Skriniar e Dumfries all’ultimo che fai? Pioli invece sta costruendo un Milan ben chiuso in difesa e che ripartirà velocemente. Sarà una squadra agile, profonda, favorita con l’Inter. Mourinho? Se arrivano Senesi e Bailly sta benissimo»