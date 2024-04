Impallomeni sul futuro di Pioli: «Sta facendo un lavoro straordinario, farei questa cosa». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Impallomeni ha analizzato la stagione del Milan e la posizione di Pioli sulla panchina rossonera a TMW Radio, durante Maracanà.

PAROLE – «Io lo dico dall’inizio, sta facendo un lavoro straordinario. Può darsi che sia finito un ciclo, ma io non lo manderei mai via. C’è qualcuno che può migliorare questo lavoro e sa muoversi meglio lì dentro? Se gli comprano 3 giocatori almeno, per me può dire la sua».