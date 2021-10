Imarisio: «Pioli ha fatto un lavoro innegabile. Ecco l’esempio perfetto»

Marco Imarisio, noto giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, parlando del Milan. Le sue parole

Marco Imarisio, noto giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, parlando del Milan. Le sue parole:

«Ieri ho visto Leao fare un ripiegamento di 60 metri per andare a spazzare una palla in area, lo scorso anno non lo avrebbe fatto. E’ la prova di un gruppo giovane che ci crede e continua a crescere. Il lavoro di Pioli è innegabile».