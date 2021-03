Ilicic Milan, arriva la posizione dell’Atalanta: le parole di Sartori

Ilicic Milan: il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta Giovanni Sartori ha commentato le voci sull’ipotetica trattativa

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di TeleLombardia:

Su Kessie – «L’avevamo visto perché aveva vinto il mondiale U17 a Dubai. Nel dubbio l’abbiamo portato un anno in prestito, ce l’hanno concesso con diritto di riscatto. Si è presentato il 10 di gennaio con gli infradito. Lo sbalzo di temperatura è stato sicuramente traumatico»

Su Pessina – «Potrebbe diventare un giocatore mercato. Sta facendo un grandissimo campionato, ha confermato il grande campionato dell’anno scorso a Verona. Ha trovato una collocazione sotto la punta che gli permette di andare al tiro e fare assist. È polivalente, sa stare benissimo in campo. L’Atalanta non se ne priverà così facilmente. Se l’Atalanta farà mercato in uscita lo farà solo su un giocatore»

Su Ilicic al Milan – «Ho letto, ma a noi questo interessamento non risulta. È una notizia senza alcun fondamento».