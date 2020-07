L’allenatore del Sassuolo De Zerbi ha parlato degli obiettivi di campionato per questa volata finale di stagione

Ecco le parole di De Zerbi ai microfoni di SkySport in merito agli obiettivi che il Sassuolo può ancora raggiungere in questa stagione.

«L’obiettivo è la squadra davanti a noi, che in questo momento è il Milan, fin quando non potremo più raggiungerla. Fin quando il campo non ci dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto, noi daremo il massimo»