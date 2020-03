Il ritratto di Milik, il polacco che serve al Milan: ecco la sua scheda

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che accostano Milik al Milan: ecco i dati dell’attaccante che piace a Gazidis

Interesse vivo, tuttavia non ancora manifestato in veri e propri contatti per strapparlo alla concorrenza delle altre big europee: parrebbe Arkadiudz Milik il vero obiettivo dell’estate rossonera per sotituire il partente Ibrahimovic.

L’attaccante polacco classe 1994 ha attirato l’attenzione del diavolo a suon di gol e prestazioni e sembra aver definitivamente superato i continui infortuni al ginocchio, che l’hanno tormentato per due stagioni. Attaccante forte fisicamente, capace di duettare con i compagni grazie alle sue doti tecniche, Milik ha stregato i tifosi napoletani col suo sinistro potente e preciso, che gli consente di calciare anche le punizioni.

Nonostante qualche infortunio di troppo, l’avventura azzurra del polacco non può minimamente esser considerata un fallimento: i 46 gol realizzati in 109 apparizioni totali con la maglia del Napoli, molte delle quali da subentrato, fanno di Milik un attaccante di sicuro affidamento per una società che dovrà rilanciare le proprie ambizioni, come il Milan.

Con un contratto in scadenza nel 2021 e un ingaggio in linea con i paletti fissati dal fondo Elliot in ottica FPF, Milik potrebbe rivelarsi il vero bomber in grado di sfatare quella maledizione del numero 9 che aleggia dalle parti di Milanello.