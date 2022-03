Il racconto di Ibra: «Rubavo bici per andare ad allenarmi»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali della UEFA. Le parole del campione svedese.

MALMO – «Quando ho firmato il mio primo contratto [con il Malmö FF], improvvisamente ho iniziato a guadagnare soldi facendo ciò che mi piaceva. Il denaro non mi ha reso felice, ma mi ha semplificato le cose. Prima camminavo molto per andare ad allenarmi, oppure rubavo una bici (lo so che non va bene, ma tutti facciamo stupidate); poi sono riuscito a prendere la patente e la macchina»-