Il Parma impensierisce Milan e Inter per Gaich: pronti 8-9 milioni di euro

Il Parma volge le proprie mire di mercato nel contesto esotico dell’Argentina e nell’interessante profilo del San Lorenzo Gaich

Nonostante le insistenti voci di mercato di settimana scorsa che vedevano il Milan vicinissimo all’acquisto di Gaich, ma ad oggi i rossoneri e l’Inter anche appaiono lontani per via del fatto che l’attaccante del San Lorenzo non è in possesso del passaporto comunitario.

Di conseguenza, in queste ultime ore, il Parma si starebbe incuneando all’interno delle trattative e il club argentino sarebbe disposto a non far rispettare la clausola rescissoria di 13 milioni di euro arrivando ad accettare anche 8-9 milioni.