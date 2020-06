Il nr. 1 del Tennis e tifoso del Milan Djokovic è risultato positivo al Covid-19

Bufera nel mondo del tennis dopo l’Adria Cup con Djokovic e altri colleghi risultati positivi al Covid-19

Nel corso della scorsa settimana è andata in scena in Serbia e Croazia l’ad manifestazione benefica tennista dell’Adria Cup guidata da Djokovic, ma il torneo è stato interrotto a causa della positività al Covid-19 prima di Coric e poi dello stesso nr 1 della classifica maschile ATP.

Inoltre, oltre ai due tennisti sopracitati, oltre risultati positivi al Coronavirus anche Dimitrov, Troicki, la moglie di Nole e quella di Troicki.

Le parole di Djokovic – «Sono risultato positivo, con mia moglie Jelena, mentre i miei figli sono negativi. Tutto ciò che abbiamo fatto nell’ultimo mese l’abbiamo fatto con le migliori intenzioni. Il nostro torneo era stato pensato per unire e mandare un messaggio di solidarietà, l’abbiamo organizzato quando il virus era diventato meno aggressivo. Sfortunatamente è ancora presente e dovremmo imparare a conviverci. Sono davvero dispiaciuto per tutte le persone che sono state colpite. Io rimarrò in auto-isolamento per 14 giorni e poi ripeterò il testo tra 5 giorni»