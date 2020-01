Il Milan vuole chiudere per Matias Vina. Le caratteristiche dell’uruguagio

Il Milan ieri si è fiondato su Matias Vina. Rodriguez in Olanda e l’uruguagio è il sostituto. Scopriamo chi è il terzino di Montevideo

Il Milan ieri ha sorpreso tutti mollando momentaneamente la pista Antonee Robinson e fiondandosi su un terzino uruguagio in forza al Montevideo. Il suo nome è Matias Vina. I rossoneri vorrebbero chiudere in fretta e e hanno formalizzato un’offerta di circa 8 milioni di euro. Il club uruguaiano ne chiede circa 11. Con la cessione di Piatek, con cui il Milan ha anche fatto una piccola plusvalenza e la cessione di Rodriguez, che è in Olanda per le visite e la firma con il PSV, Boban e Maldini potrebbero alzare l’offerta in modo da chiudere già oggi per il calciatore.

Matias Vina è un giocatore molto duttile. Il classe 97 può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di centrale in una difesa a quattro e sia il difensore esterno che l’esterno alto in un modulo con difesa a tre. Con il Club Nacional ha realizzato 5 gol in 47 presenze. Nel suo bagaglio porta anche 27 presenze con 4 gol nell’Uruguay U20 e 6 presenze in nazionale maggiore.