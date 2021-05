Il Milan spinge su De Paul: ecco le contropartite che piacciono all’Udinese

Come riportato da Sportmediaset, il Milan segue Rodrigo De Paul ed ha già individuato le contropartite da proporre all’Udinese

Il Milan spinge su Rodrigo De Paul. È l’argentino il nome preferito dalla dirigenza in caso di addio di Hakan Calhanoglu in estate. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport e rilanciato poco fa da Sportmediaset, i rossoneri avrebbero recapitato una prima offerta all’Udinese.

Offerta che prevede l’inserimento di due contropartite per sopperire alla richiesta di 40 milioni del club friulano. I due giocatori individuati sono Jens-Petter Hauge e Marco Brescianini, due giovani che i bianconeri potrebbero gradire nel loro organico.