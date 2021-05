Milan, occhi su De Paul per il dopo Calhanoglu: i loro numeri a confronto

Il Milan segue De Paul come sostituto di Calhanoglu. Ecco un confronto tra il rendimento dei due in questa stagione

Il Milan punta Rodrigo De Paul come sostituto di Hakan Calhanoglu. Le trattative per il rinnovo del turco sembrano in una fase di stallo ed allora i rossoneri sognano di arrivare all’argentino dell’Udinese. Per le ultime sull’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, clicca qui.

Confrontando i numeri dei due giocatori, non si può non notare come il friulano abbia un rendimento certamente più costante, ovviamente da bilanciare in una realtà calcistica che quest’anno ha vissuto molte meno pressioni rispetto al Milan ed anche con meno problemi fisici rispetto al turco.

La differenza però, c’è eccome. In primis a livello realizzativo e di precisione. A parità di tiri (73 a testa) sono 8 i gol del 10 dell’Udinese in campionato (1 ogni 347 minuti), solamente 3 per il rossonero (1 ogni 733 minuti). Come assist siamo praticamente alla pari (8 per Calhanoglu, 7 per De Paul). Ripetendo il discorso sulle differenze tra le due realtà ed anche a livello tattico, l’argentino fa valere comunque una maggiore duttilità e predisposizione al sacrificio, con 190 palloni rubati e 39 tackle (111 e 18 per Calhanoglu).