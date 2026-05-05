“Il Milan non può comprare”: Allegri ‘scappa’ al Real Madrid

Per Massimiliano Allegri si torna a parlare di Real Madrid e questa volta il Milan non può convincerlo

Un interrogativo sempre più grande, insieme ai dubbi su come finirà la stagione. Il Milan si ritrova avvolto dai dubbi dopo la cocente sconfitta contro il Sassuolo. Un ko che rimette in discussione anche la qualificazione in Champions, con la Roma a quattro punti di distacco.

Una situazione che getta una luce sinistra anche sul futuro di Massimiliano Allegri: giusto proseguire insieme o è meglio separarsi ancora una volta e prendere strade diverse. Una decisione sarà presa a fine stagione, senza dimenticare le sirene della Nazionale, ma anche quelle – ora un po’ meno pressanti – del Real Madrid che dovrà scegliere un nuovo allenatore e punta ad un nome di esperienza.

Proprio la Spagna potrebbe essere la destinazione prescelta da Allegri, almeno stando ad alcune dichiarazioni che indicano nel Real la soluzione migliore per il tecnico livornese.

Allegri al Real, Bucchioni dice sì: “Meglio Italiano o Farioli per il Milan”

È il giornalista Enzo Bucchioni a parlare del futuro del Milan e della panchina rossonera su Tmw. Le sue parole vanno ‘contro’ ad una conferma di Allegri in rossonero per un semplice motivo: la società non può accontentare il tecnico sul mercato acquistando campioni, cosa che invece Florentino Perez potrebbe fare senza problemi.

Allegri torna in dubbio (Screen Youtube Dazn) – Milannews24.com

Ecco allora che Bucchioni dice: “Se il Real insistesse, fosse in Allegri andrei subito”. Come detto il motivo è da ricercare nelle possibilità sul mercato delle due compagini.

“Il suo calcio può ancora funzionare solo con tanti grandissimi campioni – spiega il giornalista – , quelli che il Milan non può comprare. Ecco perchè ai rossoneri servirebbero in panchina un Italiano o un Farioli che però il Porto ha blindato”.

Il quasi tradizionale dibattito sulla capacità di Allegri di gestire campioni e non di fare di necessità virtù con la rosa che ha a disposizione. Cosa deciderà di fare il Milan? Fino a domenica, la scelta sembrava già fatta con la conferma del tecnico, ma ora con la qualificazione Champions tornata in bilico tutto può succedere.

Bisognerà attendere la fine del campionato per capire che Milan ci sarà il prossimo anno: ancora con Allegri oppure con un altro allenatore in panchina?