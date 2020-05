Le ragazze del Milan femminile non si fermano e continuano ad allenarsi al Vismara: si attende giugno per sapere se si riprenderà

Le ragazze di mister Ganz proseguono gli allenamenti al Vismara in attesa di capire se ci saranno le condizioni per continuare e terminare il campionato di Serie A femminile, anch’essa temporaneamente bloccato per via dell’emergenza Coronavirus.

Si aspettano notizie importanti sul versante ripresa per giugno e si spera che il Milan femminile potrà continuare a lottare per un posto in Champions League, attualmente sarebbe fuori, e allo scudetto.