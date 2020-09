Il Giorno: «Da Tonali a Vidal, Milano centro di gravità»

Milano è al centro delle operazioni di mercato, tra l’arrivo ufficiale di Tonali al Milan e quello possibile di Vidal all’Inter

Sull’edizione odierna de Il Giorno, in un doppio articolo a firma Luca Talotta e Ilaria Checchi si parla della città di Milano come centro di gravità del calciomercato per via dell’ingaggio (ufficiale, ndr) di Sandro Tonali da parte del Milan e del probabile approdo di Vidal all’Inter.

Nel pezzo, così si commenta l’acquisto da parte dei rossoneri del talento lodigiano: «Dal bagno di tifosi che lo inneggiano a nuovo Pirlo alla speranza di diventare un novello Gattuso, sua fonte di ispirazione. Sandro Tonali è tutto lì, lui milanista sin da bambino».