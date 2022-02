Il giornalista tifoso: «Arbitro condizionato da Milan Spezia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’opinione di Filippo Tramontana, giornalista e tifoso dell’Inter, sul Derby di Milano vinto dal Milan

«Capitolo Guida: l’arbitro ha gestito la partita in maniera discutibile, sembrava forse essere condizionato dalle vicende infinite e stucchevoli di Milan-Spezia. Peccato, perché l’ 1-1 nasce da un contrasto alquanto dubbio di Giroud su Sanchez. Ma questo è il calcio e a differenza dei match pre-sosta non c’è il tempo di piangersi addosso ma di reagire immediatamente. Martedì c’è il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma di José per un amarcord da gestire nel migliore dei modi».