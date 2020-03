Il Coronavirus colpisce anche il Vicenza: il comunicato

Primo caso anche al Vicenza, nota squadra militante in serie C. Il Coronavirus, questa volta, ha colpito Andrea Saraniti: i dettagli

Che la pandemia Coronavirus non risparmiasse proprio nessuno, lo si era intuito sin dall’inizio, soprattutto nel mondo del calcio. Questa volta, la società che sarà costretta ad affrontare il periodo di quarantena previsto per i casi di contagio riscontrati nel club, è il Vicenza calcio, nota squadra di serie C. Il calciatore risultato positivo al Covid-19 è il portiere Andrea Saraniti. Ecco il comunicato:

«La Società LR Vicenza comunica che il giocatore della prima squadra Andrea Saraniti, a seguito di alcuni sintomi, è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al COVID-19.

Il calciatore è in buone condizioni di salute, non lamenta più sintomi e resterà in isolamento volontario presso il proprio domicilio, nel quale si trova dal 9 marzo assieme alla famiglia, come da procedura sanitaria. Tutti gli altri atleti e membri dello staff tecnico che dalla stessa data, in virtù della sospensione dell’attività agonistica, si trovano presso il proprio domicilio di lavoro, stanno bene e non denotano sintomi, continuano ad attenersi ai protocolli e a seguire i programmi personalizzati di allenamento».