L’ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti ha voluto lanciare un consiglio al Milan in merito al futura o meno permanenza di Ibrahimovic

Ecco le parole di Ancelotti in un’intervista a Radio Rai in merito al lavoro svolto da Pioli al Milan, il rinnovo e il futuro di Ibrahimovic.

«La conferma di Pioli credo sia stata la scelta migliore da parte della società, ha fatto un ottimo lavoro: è arrivato a campionato in corso, ha preso una squadra in difficoltà e l’ha riportata in Europa. Ibra? Confermarlo non è solo giusto, ma doveroso. È un giocatore ancora indispensabile»