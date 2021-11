Il Codacons minaccia Dazn: «Valutiamo disdetta degli abbonamenti»

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha fatto il punto della situazione sulla questione legata agli abbonamenti di Dazn

Ai microfoni di Adnkronos, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha fatto il punto sulla questione legata a Dazn.

DICHIARAZIONI – «Se davvero DAZN opterà per una modifica unilaterale delle condizioni di abbonamento, avvieremo iniziative di protesta in tutta Italia, e valutiamo la possibilità di una campagna collettiva di disdetta degli abbonamenti da parte dei tifosi, per inadempimento da parte della società. Abbiamo presentato oggi l’esposto ad Agcom e Antitrust volto a chiedere l’apertura di una istruttoria nei confronti di DAZN per accertare se l’eventuale stop agli abbonamenti multiuso possa violare le norme contrattuali e il Codice del consumo, con conseguente lesione dei diritti dei consumatori».