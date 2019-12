Ielpo esalta Maldini: «Il record di presenze di Buffon è forzato»

Mario Ielpo, ex portiere rossonero e ora opinionista in tv, ha parlato del record di presenze appena battuto da Gigi Buffon

Mario Ielpo, ex portiere rossonero e ora opinionista in tv, ha parlato del record di presenze appena battuto da Gigi Buffon. La vicenda negli ultimi giorni sta suscitando non pochi commenti sui social. Nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria il portiere bianconero ha raggiunto a 647 Paolo Maldini come presenze in Serie A. Ecco le parole di Ielpo, intervistato dai microfoni di Radio 24:

«Buffon 647 presenze come Maldini? È un record un po’ cercato, un po’ forzato, però è sempre il miglior portiere del calcio italiano».