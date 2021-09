Icardi Milan, sfida ad una concorrente italiana. La situazione

Icardi Milan: la punta del PSG potrebbe essere un’idea in vista della prossima stagione. Ecco il punto della situazione

Il Milan vuole sfidare la Juve per Icardi. Secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi sull’obiettivo di calciomercato della Juve.

Il motivo? I bianconeri per l’anno prossimo avrebbero deciso di mollare la pista che porta all’argentino ex Inter per puntare tutto su Vlahovic. I rossoneri, a questo punto, prenderebbero Icardi per farlo diventare l’erede di Ibrahimovic.