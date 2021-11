Ibrahimovic trequartista aggiunto: vantaggi e svantaggi di ciò

Zlatan Ibrahimovic sta diventando a tutti gli effetti un vero e proprio tuttocampista. Questo però porta a vantaggi e svantaggi. Ecco quali

Ibrahimovic ha mutato nel tempo il suo modo di giocare, in base anche all’età che non gli consente più determinati movimenti ma lo rende anche più saggio in mezzo al campo. Al Milan lo svedese ha dimostrato di fare l’attaccante ma anche il trequartista aggiunto, andando a prendere i palloni sulla trequarti per poi smistarli.

Come riferisce Tuttosport, però, questo tipo di gioco da parte di Zlatan porta dei vantaggi e degli svantaggi. I pro di questa soluzione sono doppi: in primis maggior imprevedibilità, in quanto lo svedese trova corridoi determinanti per mandare in porta i compagni. Inoltre, essendo un uomo da marcare, attira su di sé più difensori, permettendo agli esterni e ai centrocampisti inserimenti determinanti. Questo però, limita la produzione offensiva di Ibra in area di rigore, venendo meno le sue doti di finalizzatore. Insomma, un’arma a doppio taglio, che solo Zlatan sa quando e soprattutto come usare in base alle situazioni delle varie partite.