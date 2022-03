Ibrahimovic scalda i motori: il messaggio social – FOTO

All’indomani della vittoria del Milan contro l’Empoli, Ibrahimovic lancia un messaggio social, indizio in vista del Cagliari?

lo svedese in sella alla moto, tutto vestito di nero si definisce Ghost rider, che sia un indizio in vista di un possibile titolarità, la prima dopo l’infortunio, in vista del Cagliari?