Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan: chi ci ha guadagnato dall’accordo

Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2021: il centravanti svedese prosegue la propria avventura in rossonero

Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2021: un accordo “sofferto” che permette alla dirigenza rossonera, da oggi, di concentrare tutte le proprie forze sul rinforzare altri reparti. Settimane di trattative senza sosta per Maldini e Massara che, in costante collegamento con Raiola, hanno trovato l’accordo dopo un importante lavoro diplomatico con la proprietà rappresentata da Ivan Gazidis.

La cronologia della trattativa

La prima offerta avanzata dai rossoneri ad Ibrahimovic e il suo entourage è stata di 5 milioni più bonus, una proposta “irricevibile” per Raiola che ha risposto con la richiesta di uno stipendio fisso di 7 milioni di euro fissando così il momento in cui Ibra e il Milan sono stati effettivamente più distanti. Dopo un certosino lavoro svolto tra fiscalisti e burocrati, il Milan ha rilanciato (48 ore fa) con l’ultima definitiva offerta: 6 milioni di euro fissi più l’aggiunta di circa un milione al raggiungimento di determinati traguardi individuali e collettivi. Secondo la Gazzetta dello Sport, Ibra avrebbe sottoscritto un contratto da 7 milioni netti senza bonus (con lo sgravo fiscale del decreto crescita i rossoneri pagheranno 10,5 milioni lordi anziché 14).

Ibrahimovic ha firmato o no?

Ieri sera l’ultimo colpo di scena: Mino Raiola torna in auge su Twitter attaccando chi, in anticipo, aveva parlato di firma sul contratto. «Ibra non ha rinnovato con il Milan, sono fake news» ha tuonato il procuratore, ma la sua stizza era relativa al solo atto della firma perché proprio in quelle ore il contratto, già concordato tra le parti, stava per essere monitorato dai legali per gli ultimi dettagli. Questa sera finalmente l’annuncio (non ancora ufficiale): tutto è andato bene, Ibrahimovic torna al Milan.

Ritorno in Italia e poi a Milanello da Pioli

Zlatan Ibrahimovic è ora atteso in Italia nel weekend e, probabilmente da lunedì, si unirà al resto della squadra per riprendere gli allenamenti di avvicinamento alla nuova stagione agonistica. Con la firma di Ibra il Milan difficilmente tornerà sul mercato alla ricerca di un’altra prima punta concentrando tutte le proprie forze sulle trattative in corso per Bakayoko, Tonali e Ibrahim Diaz.