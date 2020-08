Di Marzio: «È fatta, Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan fino al 2021»

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan fino al 2021. L’annuncio da parte di Gianluca Di Marzio che, su Sky, ha ribadito l’accordo

Dopo giorni di attesa adesso è arrivata la semi-ufficialità: «Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2021» ha riportato ora Gianluca Di Marzio. L’accordo, raggiunto già 48 ore fa, è stato messo nero su bianco ed è stato sottoscritto da ambo le parti: il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà dunque nuovamente in rossonero.

Accordo da 7 milioni per la prossima stagione, uno in più di Donnarumma, per il Milan che potrà spendere anche in funzione degli ammortizzamenti derivanti dal decreto crescita. Ibrahimovic nelle prossime 48 ore tornerà in Italia e da lunedì riprenderà ad allenarsi con la squadra.