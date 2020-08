Ibrahimovic, Raiola: «Zlatan non ha rinnovato con il Milan, tutte fake news»

Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, ha voluto dire la sua su Twitter riguardo all’operazione che starebbe portando il centravanti svedese a rinnovare con il Milan. Raiola ha voluto smentire categoricamente la notizia di Calciomercato.com che riportava la firma imminente del proprio assistito: «Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan».

Con queste parole Raiola non ha ovviamente smentito la trattativa con il Milan, bensì l’accordo trovato tra le parti. Secondo Sky Sport il contratto sarebbe attualmente sotto la supervisione dei legali che dovranno vidimarlo prima di sottoporlo ad Ibrahimovic.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT

— Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020