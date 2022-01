Ibrahimovic, riflessioni in corso sul futuro: il Milan ha in mente i sostituti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic sta riflettendo su quanto riguarda il suo futuro al Milan. Intanto i rossoneri si cautelano sul mercato

Sono momenti di riflessione per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo svedese sta pensando al proprio futuro ipotizzando anche l’opzione ritiro. Il fisico non regge come in passato e gli acciacchi fisici diventano sempre più frequenti.

La sua scelta sarà condivisa nelle prossime settimane e troverà pieno appoggio del Milan, qualunque essa sia. Intanto però il club comincia a delineare una lista di possibile sostituti. I nomi sono quelli di Jonathan David del Lille ed Alexander Isak della Real Sociedad.