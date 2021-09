Ibrahimovic già carico per il rientro: «Ma che caxxxxxx fai?!» – FOTO

Zlatan Ibrahimovic scalpita per il ritorno in campo. L’attaccante del Milan ha scritto questo messaggio sui social

Zlatan Ibrahimovic è carico per tornare in campo. L’attaccante svedese si è aggregato al gruppo nei giorni scorsi, e punta la Lazio per rimettere piede sul terreno di gioco.

Attraverso il suo profilo Instagram, intanto, Ibra ha mostrato tutta la sua voglia di rientrare. Scherzando sui social, lo svedese ha pubblicato una fotografia dell’allenamento odierno, scrivendo come didascalia: «Ma che caxxxxxx fai?!».