Futuro Pioli Milan, De Laurentiis in PRESSING: offerta INVIATA al tecnico, le CIFRE sul tavolo

Futuro Pioli Milan, De Laurentiis rompe gli indugi: offerta presentata al tecnico che prima deve liberarsi dal club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, è pronto a ripartire dal Napoli in vista della prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis, dopo aver accantonato il sogno Antonio Conte, ha recapitato un’offerta ufficiale al tecnico emiliano: biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro a stagione, più bonus. Pioli è affascinato dalla possibilità di sbarcare in Campania anche se non esclude il cosiddetto anno sabbatico. Prima però deve liberarsi dal Milan, club col quale ha un contratto fino al 2025. Possibile una buonuscita rispetto ai 4.5 milioni di euro attualmente percepiti.