Mercato Milan, scenario a SORPRESA per Adli: tifosi PERPLESSI, cosa può succedere - Milan News 24

Mercato Milan, a sorpresa potrebbe essere lontano da Milanello il futuro di Yacine Adli: valutazioni a fine stagione

Importante aggiornamento dato dal Corriere dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Yacine Adli. Il centrocampista francese, esploso in questa stagione, potrebbe essere sacrificato in estate.

Il contratto in scadenza nel 2026 presupporrebbe dei dialoghi in merito ad un possibile prolungamento ma i rossoneri stanno valutando la possibilità di cederlo per fare cassa. Valutazioni a fine stagione: importante sarà anche il parere del nuovo allenatore, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Pioli.