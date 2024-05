Conceicao Milan, oggi l’incontro con Villas-Boas: RETROSCENA con Mendes, la POSIZIONE di Furlani

Conceicao-Milan, oggi il tanto atteso incontro con Villas-Boas per liberarsi dal Porto: i rossoneri sono la sua prima scelta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere una giornata importante in chiave nuovo allenatore del Milan. Sergio Conceicao, tecnico del Porto, incontrerà il neo-eletto presidente Villas-Boas, succeduto a Pinto Da Costa, col chiaro intento di liberarsi dal contratto attualmente in essere fino al 2028.

Se dovesse riuscire nell’intento, la prima scelta dell’ex centrocampista di Lazio e Inter è proprio il club rossonero: Mendes sta spingendo forte con la dirigenza del Milan per convincerla a chiudere l’affare. Dal Diavolo filtra una posizione attendista con la volontà di rispettare Stefano Pioli e annunciare il nuovo allenatore solo a fine campionato. Conceicao piace molto ma permangono i dubbi su un carattere decisamente spigoloso. Non sono escluse mosse a sorpresa.