Amrabat Milan, la Fiorentina fissa il prezzo! Moncada studia il COLPO, pronta QUESTA offerta per il marocchino

Amrabat-Milan, il centrocampista marocchino può diventare un’obiettivo caldo dei rossoneri: Moncada prepara l’offerta

Come riportato da Nicolò Schira, Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina attualmente in prestito al Manchester United, potrebbe diventare un’occasione importante per il calciomercato Milan della prossima estate.

I Red Devils infatti non lo riscatteranno ma il ritorno a Firenze, nelle idee del centrocampista e della stessa società Viola, sarà solo momentaneo. Visto il contratto in scadenza nel 2025 la cifra richiesta non dovrebbe superare i 15 milioni di euro. Moncada ci pensa: sullo sfondo resta anche la Juve.